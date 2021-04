Poliisi: Jyväskylän dynamiittimiehen pommipuhelu oli hätähuuto ja yritys saada apua

"Tämä on ollut eräänlainen hätähuuto"

– Tämä on ollut häneltä eräänlainen hätähuuto. Hän on itse ilmoittanut poliisille aikeistaan ja hyvinkin tarkkaan kertonut reitin, mitä hän käyttää. Halusi varmaan tällä tavalla itselleen apua.

Dynamiittia epäillään varastetuiksi

Poliisi selvittää vielä, miksi poliisilaitos valikoitui miehen uhkauksen kohteeksi. Kuulusteluissa mies on kertonut, että hänellä ei ole suoranaisesti poliisia vastaan tyytymättömyyttä.

Poliisin käsitys on, että mies on anastanut autosta löytyneet dynamiitit. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että aineet olisivat olleet hänen hallussaan vuosia.