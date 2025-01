Oletko nähnyt tätä tyttöä? Poliisilla etsintä käynnissä

Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 16-vuotiaasta nurmijärveläisestä tytöstä.

Viimeisin poliisin tiedossa oleva varma havainto nuoresta on perjantailta 10.1.2025.

Nuori on noin 150-160 senttimetriä pitkä, hänellä on vaaleat, lapaluiden puoleenväliin ulottuvat hiukset sekä silmälasit.

Katoamishetkellä nuorella on ollut päällään musta kevyttoppatakki sekä mustat collegehousut, joiden reidessä on isolla teksti "unique". Jalassaan hänellä on ollut mustavalkoiset nilkkapituiset tennarit.

Yleisövihjeet ja -havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan puhelimitse 0503999026 tai sähköpostitse vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi

Poliisi ei epäile katoamiseen liittyen rikosta.