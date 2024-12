Poliisi julkaisi kuvia Eagle S:stä – todisteita etsitään sekä laivalta että merenpohjasta

Poliisi on julkaissut kuvia Eagle S -öljytankkerista viestipalvelu X:ssä.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo poliisin keskittyvän selvittämään muun muassa Eagle S:stä haltuun otettujen puhelimien ja telelaitteiden tietoja.

Öljytankkeri Eagle S liikkui Suomenlahdella kaapelin läheisyydessä samaan aikaan, kun kaapeli vaurioitui. Viranomaisten mukaan alus ei ole ennen ollut Suomenlahdella. Tullin mukaan alus kuuluu Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon.

Poliisi julkaisi aluksesta kuvia viestipalvelu X:ssä.

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoi MTV:n Seitsemän uutisissa pitävänsä täysin mahdollisena, että tuhotyön tekijä saadaan vastuuseen.

– Kyllä se on täysin mahdollista. Tilanne on erityisen hyvä, koska laiva on meidän hallinnassamme meidän aluevesillä. Krp jatkaa täysillä asian selvittämistä ja harkitsee pakkokeinojen käyttämistä, Koskimäki sanoi.

Poliisin tämän hetken käsityksen mukaan Eagle S:n ankkuri on aiheuttanut vauriot. Koskimäen mukaan todisteiden hankkiminen jatkuu.

– Teknistä näyttöä hankitaan laivalta ja merenpohjasta. Lisäksi otetaan puhelimia ja telelaitteita haltuun ja tutkitaan. Kuulusteluilla on oma merkityksensä. Myös asiantuntijoita käytetään hyödyksi esitutkinnassa.

Koskimäki sanoi poliisin kertovan mahdollisesti huomenna lisää tutkinnasta.