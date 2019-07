Poliisi julkaisi kuvan epäillystä ulosteen sarjaroiskijasta – kaipaa silminnäkijöiden apua tunnistamisessa

Epäillyn on nähty liikkuvan polkupyörällä, tiedottaa poliisi.

MTV Uutiset kertoi aiemmin pizzeriayrittäjästä, jonka ravintola on joutunut sarjavahingontekijän kohteeksi. Ilkivaltaa on tehty jo yli vuoden verran, ja tapauksia on sattunut pahimmillaan jopa kolme kertaa viikossa.