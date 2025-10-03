Mies on nähty viimeksi Lohjan Tynninharjulla.

Poliisi pyytää havaintoja Lohjalta perjantaina 3. lokakuuta kadonneesta 86-vuotiaasta miehestä.

Miehellä on päällään musta tai tummansininen kevyttoppatakki. Hän on noin 165 senttiä pitkä ja hänellä on lyhyt ruskea tukka. Miehellä on mahdollisesti päässään lippalakki.

Tästä Lohjalla kadonneesta miehestä pyydetään havaintoja.Poliisi

Hänet on nähty viimeksi Lohjan Tynninharjulla iltapäivällä kello 15 aikaan.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.