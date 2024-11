Poliisi etsii kadonnutta miestä Vantaalla

Poliisin mukaan mies on jalkaisin liikkeellä. Hänen epäillään mahdollisesti liikkuvan alueella Vantaan Korsosta Tammistoon ja Helsingin Ruskeasuolle, aina Kamppiin asti.

Mies on normaalivartaloinen. Hänellä on tumma parta ja viikset sekä harmahtavat hiukset.

Päällään miehellä on paksu vyötärön alapuolelle ulottuva musta talvitakki, tumman vihreät farkut, mustat nauhalliset Ecco-kengät sekä lippalakki, jossa on mahdollisesti "H"-kirjain. Miehellä on mukanaan Reino-tohvelit.