75-vuotias nainen kateissa Vantaalla – havainnot hätänumeroon

Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta naisesta vantaalla.

Vantaan Hakunilassa on kadonnut 75-vuotias nainen, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Viimeinen havainto naisesta on perjantaina 10. tammikuuta noin kello 15.30.

Poliisin mukaan nainen on noin 170 cm pitkä. Yllään hänellä on vihreä, hupullinen ja polvipituinen toppatakki. Jalassaan hänellä on farkut ja talvikengät.

Päässään naisella on musta kukkakuvioitu baskeri, sekä kädessään punaiset tupsulliset sormikkaat. Nainen kantaa mukanaan Desingual-merkkistä kukkakuvioitua käsilaukkua.

Oletko nähnyt tätä naista? Poliisi pyytää havaintoja

Kadonnut saattaa liikkua Hakunilaa laajemmalla alueella.

Poliisi pyytää kaikki havainnot hätänumeroon 112.