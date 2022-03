Poliisi etsii Espoossa eilen kadonnutta vanhusta – havainnot hätänumeroon

Espoon Friisilässä on kadonnut noin 80-vuotias mies, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi Twitterissä . Vanhus on nähty viimeksi eilen.

Mies on noin 175 senttimetriä pitkä, hän on kalju ja hänellä on hieman partaa. Yllään miehellä on poliisin mukaan lakki, tumma talvitakki sekä collegehousut.