Poliisi avaa Myrskylän laajan poliisioperaation taustoja: Omakotitalossa roihahtanut riita päättyi ammuskeluun

Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa ainakin kahtena tapon yrityksenä. Talosta aiemmin haettu henkilö ei liity ammuskeluun. Tapaukseen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö.

Noin 60-vuotias epäilty asuu kyseisessä talossa

Rikoksesta epäiltynä on noin 60-vuotias mies, joka asuu kyseisessä omakotitalossa. Hän on parhaillaan sairaalassa talon tapahtumiin ja poliisin toimiin liittymättömistä syistä. Poliisin on tarkoitus kuulla häntä tänään.