Pol Dominguezille, 11, auringonvalo on hengenvaarallista – lyhytkin altistuminen aiheuttaa vakavia palovammoja

Pojan täytyy pysytellä visusti sisätiloissa välttääkseen auringon ultraviolettisäteilyä, joka on hänelle hengenvaarallista.

Kaiken lisäksi Polin iho on äärimmäisen herkkä UV-säteilylle: lyhytkin altistuminen auringonvalolle aiheuttaa vakavia palovammoja.

”Mitä enemmän auringonpaistetta on, sitä enemmän auringon aiheuttamia vaurioita tulee, sanoo Asuncion Vicente , Barcelonan Sant Joan de Deun sairaalan ihotautilääkäri.

Sairaus on niin harvinainen, että Länsi-Euroopassa on vain 2,3 tapausta miljoonaa syntynyttä ihmistä kohti.

Kesällä he pysyttelevät iltamyöhään asti sisätiloissa niin paljon kuin mahdollista, ja silloin kun talosta on pakko poistua, Polin on puettava varsin kuumat ja epämukavat suojavaatteet päälleen.