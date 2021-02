Pojalta murtui pulkkamäessä solisluu ja tytöltä niska – tällaisia vammoja aiheutuu törmäyksistä mäenlaskussa

– Heti kun tuli lumet, kaikki lapset ryntäsivät pulkkamäkeen. Ja hyvä näin, koska korona-lockdown on ollut aika raskasta lapsille. Kiva että lapsilla on tekemistä. Meillä on kuitenkin paljon potilaita: on murtumia ja päin puuta laskeneita, sanoo osastonylilääkäri Mikael Kuitunen.