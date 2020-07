Poikkeuksellista kuvaa: Uhanalainen gorillaperhe tallentui luontokameran otoksiin – laji on niin harvinainen, ettei sille ole edes suomenkielistä nimeä

Todisteet jälkeläisistä ovat hyvä merkki lajin säilymisen kannalta. Gorillojen alalajeihin luokiteltava Cross River on maailman luonnonsuojelusäätiö WWF:n mukaan niin harvinainen laji, ettei sille edes löydy suomenkielistä nimeä.

Luultiin kuolleen sukupuuttoon

Cross River -gorilloja on harvoin saatu taltioiduksi valokuviin. Maailmassa on arviolta noin 300 lajin edustajaa. Laji on toinen gorillan kahdesta alalajista. Uhanalaisen gorillalajin luultiin aiemmin kuolleen kokonaan sukupuuttoon.