Pelicansin päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila on operoinut edellisissä jääkiekon SM-liigan otteluissa nappi korvassa. Ratkaisu on jääkiekon saralla päävalmentajalle poikkeuksellinen.

Päävalmentajaa ei olla SM-liigassakaan totuttu kuuloke korvassa näkemään. Pelicansin päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila avasi, että kyse on lahtelaisseuran toteuttamasta uudelleenjärjestelystä ja kokeilusta.

– Taipaleen Jussi (apuvalmentaja) on yläkerrasta yhteydessä minuun, hän on erinomainen pelin ison kuvan näkijä. Totta kai peli näkyy yläkertaan hitaammin ja siellä on isompi perspektiivi, eikä hän ole pelitunteessakaan. Hän pystyy sieltä tekemään hyviä huomioita. Tähän asti tämä on ollut todella positiivinen kokeilu, Yli-Junnila sanoi perjantain Ässät-ottelun alla MTV Urheilun selostaja Sebastian Waheebin haastattelussa.

Amerikkalaisessa jalkapallossa moinen näky on huomattavasti tutumpi.

– Tuohan on jenkkifutiksesta tutumpi kuvio, mutta olemme sitä kokeilleet täällä Liigassa. Aina pitää jotain uuttakin uskaltaa yrittää koettaa, Yli-Junnila kiteytti.

Pelicans-päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnilalla on nähty viime otteluissa nappi korvassa.