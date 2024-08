Pohjois-Korea julistaa kiikuttaneensa ison määrän ohjusten laukaisualustoja rajalleen

Pohjois-Korea on siirtänyt noin 250 ballististen ohjusten laukaisualustaa etelärajalleen, kertoi maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto maanantaina.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korea on julkisesti kertonut Etelä-Korean rajalla sijoittamiensa aseiden määristä, kertoi Association of Defence Industry Studies -ajatushautomon tutkija Han Kwon-hee.