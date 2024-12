Podcast: Mira Kasslin kertoo syöpähoidoistaan – "Aktiivihoidot ovat viittä vaille maalissa"

Mira Kasslinilla todettiin aggressiivinen rintasyöpä viime keväänä.

Kiinteistönvälittäjä Mira Kasslinilla diagnosoitiin aggressiivinen rintasyöpä viime keväänä, josta hän kertoi julkisuuteen kesäkuun puolessa välissä. Kasslin puhuu Riina-Maija Palanderin ja Petri Voutilaisen luotsaamassa Kaksoiselämää-podcastissa elämästään rintasyöpädiagnoosin jälkeen.

Kasslin löysi rinnastaan patin, jonka vuoksi hän hakeutui lääkärille tutkimuksiin. Syöpädiagnoosi tuli Kasslinille täytenä shokkina, mutta hän pääsi nopeasti hoitoihin. Kasslin kertoo podcastissa, ettei syöpä ollut levinnyt.

– Mulla on vielä sädehoidot käynnissä. Aktiivihoidot ovat viittä vaille maalissa, mutta tiedetään jo, että minulla on hoitovasteet ollut täydelliset ja ollaan sen osalta ainakin tässä kohtaa kuivilla vesillä. Syöpä on parantunut, Kasslin sanoo jaksossa.

Ensimmäiset puoli vuotta Kasslin kävi sytostaattihoidoissa ja hän kuvailee ajan menneen kuin usvassa.

– Ne ovat kovinta, mitä ihmiselle pystytään antamaan, että ihminen pysyy hengissä. Kyllä se vaikuttaa kaikilla tasoilla, niin henkisesti äärimmäisen rankkaa ja sen lisäksi fyysisesti hyvin rankkaa, Kasslin sanoo.

Kasslinilla jatkuu lääkitys vielä kevääseen sekä luvassa on myös kontrollikäyntejä.