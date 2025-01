Mira Kasslinilta ilouutinen syöpähoidoistaan

Mira Kasslin kertoo sosiaalisessa mediassa syöpähoitojensa päättyneen.

Kiinteistövälittäjä Mira Kasslin, 46, kertoo Instagram-tilillään julkaisemassaan päivityksessä saaneensa viimeisen sädehoidon ja näin ollen syövän aktiivihoidot ovat hänen osaltaan päättyneet.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Olen terve. Vähän ehkä hölmistynyt olo, kun tippuu pois "hoitojunasta" – tässäkö tämä oli. Hiukset kasvavat jo kovaa vauhtia, ensimmäinen kampaajakäyntikin jo sovittuna. Joo, silloin ei tarvita saksia, koneella vedellään, Kasslin kertoo julkaisussa.

Kasslin toteaa päivityksessään huilaavansa vielä hetken ja sitten "täys rokki päälle". Hän kertoo odottavansa tulevaa kevättä ja mitä se tuo tullessaan.

– Kiitos kaikista tuesta, kannustuksesta, rukouksista ja rohkaisevista sanoista mitä olen saanut teiltä osakseni. Niillä on ollut valtava merkitys. Kiitos.

Kesäkuussa 2024 Kasslin kertoi niin ikään Instagramissa sairastavansa aggressiivista rintasyöpää, joka oli diagnosoitu pari kuukautta aiemmin. Tuolloin hoidot käynnistyivät Kasslinin mukaan nopeasti ja tehokkaasti.

Kasslin muistetaan erityisesti Hjallis Harkimon luotsaaman Diili-ohjelman voittajana vuodelta 2010. Lisäksi hän on ollut tekemässä tv-ohjelmia Kotia kohti sekä Mira ja miljoonakodit. Kasslin on myös entinen ratapyöräilyn ammattilainen. Hän on edustanut Suomea Atlantan ja Sydneyn olympialaisissa ja saanut lukuisia arvokisamitaleja.