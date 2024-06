Mira Kasslin sairastui aggressiiviseen syöpään – aloitti hoidot pari viikkoa sitten

Menestynyt kiinteistövälittäjä on myös entinen ratapyöräilyn ammattilainen. Hän on edustanut Suomea Atlantan ja Sydneyn olympialaisissa ja saanut lukuisia arvokisamitaleja.



Edelleen aktiivisesti urheileva ja luonnossa viihtyvä Kasslin on keskittynyt töiden ohella kauppatieteiden ja oikeustieteiden opintoihin. Kasslin on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.