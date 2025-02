Mira Kasslin julkaisi pysäyttävän kirjoituksen maailman syöpäpäivänä – muistuttaa tärkeästä asiasta

Mira Kasslin muistuttaa syöpäseulontojen tärkeydestä sosiaalisessa mediassa.

Kiinteistövälittäjä Mira Kasslinilla diagnosoitiin aggressiivinen rintasyöpä keväällä 2024. Kasslin on puhunut syövästään avoimesti ja päivittänyt ahkerasti kuulumisiaan Instagramiin. Tammikuun alussa Kasslin kertoi aktiivihoitojensa päättyneen ja näin ollen olevansa terve.

Maailman syöpäpäivänä 4. helmikuuta Kasslin julkaisi kahden kuvan postauksen, jossa haluaa muistuttaa syöpäseulontojen tärkeydestä. Postauksessaan Kasslin huomauttaa, että rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 naista ja parikymmentä miestä.

– Omakohtaisesta kokemuksesta tiedän, että rankoistakin hoidoista huolimatta, ja juuri niiden ansiosta, syövästä voi selvitä, Kasslin kirjoittaa.

– Kannatan ehdottomasti rintasyövän seulontojen laajentamista 45–74-vuotiaille naisille, Kasslin jatkaa.

Hän toteaa, että jokainen syöpätapaus on erilainen, ja varhaisella syövän havaitsemisella on suuri vaikutus ennusteeseen. Hän lisää, että toisiaan tukien syövästä on helpompi puhua.

– Haluan osaltani olla edistämässä avoimuutta ja sitä kautta pyrkiä edistämään syöpätutkimusta, tutkimuksen rahoitusta ja syöpähoitoja sekä ehdottoman tärkeitä seulontoja.

Kasslin muistetaan erityisesti Hjallis Harkimon luotsaaman Diili-ohjelman voittajana vuodelta 2010. Lisäksi hän on ollut tekemässä tv-ohjelmia Kotia kohti sekä Mira ja miljoonakodit. Kasslin on myös entinen ratapyöräilyn ammattilainen. Hän on edustanut Suomea Atlantan ja Sydneyn olympialaisissa ja saanut lukuisia arvokisamitaleja.

