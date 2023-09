PMMP:n virallisella Instagram-tilillä festarikeikkojen julkistus on saanut osin pettyneen ja vihaisen vastaanoton.

– Kiva et tulee lisää keikkoja, mut aika kovaa kusetusta markkinoida stadikan keikkaa paluukeikkana, rahastaa porukka ja sen jälkeen ilmottaa ylimääräsistä keikoista, jotka pidetän ennen alkuperästä paluukeikkaa. Täs kohtaa pitäs halukkaiden saada palauttaa stadikan liput, veikkaan et niitä on muutama, eräs kirjoitti.