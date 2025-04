Pitkä piina ohi: NHL-tähti palasi kaukaloon lähes kolmen vuoden tauon jälkeen – huima vastaanotto

NHL:ssä pelaavan Colorado Avalanchen tähtikapteeni Gabriel Landeskog pelasi ensimmäisen ottelunsa lähes kolmeen vuoteen, kun hän esiintyi AHL-joukkue Colorado Eaglesin paidassa.

Landeskog on ollut polvivamman vuoksi sivussa vuoden 2022 kesäkuusta lähtien. Toukokuussa 2023 Landeskog kävi polven rustonsiirtoleikkauksessa.

Pitkä kuntoutus on nyt viimein tuottanut tulosta ja Landeskog pelasi ensimmäisen ottelunsa 1 020 päivään.

Landeskog pelasi joukkueensa kakkosketjussa. Ruotsalaishyökkääjä jäi vielä ilman tehopisteitä, mutta paluuottelu sujui muuten suunnitelmien mukaan.

– Tähän hetkeen ja paluuseen on vaadittu paljon. Kun laitan pääni tyynyyn tänään, olen varmasti ylpeä. Tiedän, että tämä on vain yksi askel matkalla, ja minulla on vielä paljon työtä, mutta tämä oli hieno alku, Landeskog sanoi ottelun jälkeen.

Landeskog sai kannattajilta hienon vastaanoton ja ottelua olivat saapuneet seuraamaan myös muunm muassa Coloradon supertähdet Nathan MacKinnon ja Cale Makar.

32-vuotias Landeskog on pelannut NHL:ssä 738 ottelua tehden 248+323=571 pistettä.