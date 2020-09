Pitäiskö Nord Stream 2 -hanke pysäyttää Navalnyin myrkytyksen vuoksi? Suomalaispoliitikot eivät vielä esitä vaatimuksia: "Ei tule mennä asioiden edelle"

Yhtenä näkyvimmistä arvostelijoista on ollut Saksan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen, joka pyrkii myös puolueensa CDU:n puheenjohtajaksi. Röttgenin mielestä diplomaattiset rituaalit eivät enää riitä, vaan hanke on pysäytettävä.

– Tekijät on saatava vastuuseen, mutta asiat on myös tutkittava rauhassa, Ovaska sanoi STT:lle viikonloppuna Oulussa. Hän istuu sekä suuressa valiokunnassa että ulkoasiainvaliokunnassa.

Mykkänen: Riippuvuutta Venäjän kaasusta vähennettävä

Nord Stream -keskustelun puutetta on arvostellut kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Hän on vaatinut, että Suomen hallitus ottaisi tilanteeseen aktiivisesti kantaa eikä piiloutuisi Saksan selän taakse. Hanketta jo pitkään vastustanut Virkkunen pysäyttäisi sen viimeistään nyt.

– Keskustelua putkesta on käyty Suomessa hälyttävän vähän. Hanke kuitattiin nopeasti meillä ympäristökysymykseksi, ja valtionyhtiö Fortum on mukana hankkeessa, kun muissa Itämeren maissa siitä on käyty vilkasta ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Minusta tämä on kokonaisuutena huolestuttavaa, Virkkunen kirjoitti tiedotteessa perjantaina.