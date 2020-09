Saksan Merkel vihjasi, että Navalnyin myrkytys voi vaikuttaa Nord Stream 2 -hankkeeseen

Nord Stream 2 on rakenteilla oleva kaasuputki, joka kulkee Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja. Myös suomalaisyhtiö Fortumilla on osuus putkihankkeessa. Se omistaa enemmistön saksalaisesta Uniperista, joka rahoittaa putken rakennusta.

Ulkoministeri: Toivon, että Venäjä ei pakota muuttamaan kantaamme hankkeesta

Navalnyin myrkytys on nostanut Saksassa kasvavia vaatimuksia, että hanke torpattaisiin kokonaan.

Saksa kertoi viime viikolla, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä. Hän on parhaillaan hoidossa berliiniläisessä sairaalassa.

Yhtenä näkyvimmistä arvostelijoista on ollut Saksan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen, joka pyrkii myös puolueensa CDU:n puheenjohtajaksi. Röttgenin mielestä diplomaattiset rituaalit eivät enää riitä, vaan hanke on pysäytettävä.

Myös maan ulkoministeri Heiko Maas uhkasi sunnuntaina Bild-lehdessä, että EU-maat ryhtyvät keskustelemaan mahdollisista pakotteista, jos Venäjä ei anna kunnon selvitystä Navalnyin myrkytysyrityksestä. Venäjän syyllisyydestä on hänen mukaansa useita viitteitä.

Arvostelijoiden mukaan lisää riippuvuutta venäläisenergiasta

Hanketta on arvosteltu jo aiemminkin. Arvostelijoiden mielestä Nord Stream 2 -kaasuputki lisäisi Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta, mikä on vastoin unionin pyrkimyksiä.Suomi on omalta osaltaan antanut ympäristöluvan putkelle, joka kulkee maan talousalueen läpi.