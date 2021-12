Pitäisikö tupakointi kieltää Suomessakin ikärajoilla lopulta kokonaan? Terveysvalistaja Pekka Puska kertoo, mikä toimii ja mikä ei

Tällä hetkellä tupakan ostamisen ikäraja maassa on 18 vuotta, mutta sitä on tarkoitus nostaa vuodesta 2027 lähtien joka vuosi yhdellä vuodella.

Teoriassa hyvä, käytännössä ongelmallinen

Valtaosa aloittaa tupakoinnin alle 20-vuotiaana

– Meillä tällä hetkellä ikäraja on 18 vuotta ja eduskunnassa olevaan tupakkalain muutosesitykseen järjestöt yrittävät saada nostoa 20 vuoteen. Yhdysvalloissa se on 21 vuotta.

Tupakan hinnan nostaminen on tehokkainta

– Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, joka monen muun maan kanssa on tupakkapolitiikan kärjessä, tupakka-askin hinta alkaa olla 20 euroa. Englannissa se on lähes 15 euroa. Meillä se nousee noin 10:een euroon. Kyllä hinta vaikuttaa, Puska sanoo.

– Meillä on hyvä kokemus siitä, että tupakkapolitiikka yhdessä valistuksen kanssa on johtanut valtavaan muutokseen. Silloin kun nuorena hurjana aloitin tätä tupakka-asiaa, joka paikassa poltettiin. Suomi on hyvää vauhtia siirtymässä savuttomaan yhteiskuntaan ja se on kaikkien toimien yhteisvaikutusta.