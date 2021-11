Pitääkö vakuutusyhtiön korvata ravintoloille korona-ajan menetyksiä? Oikeus ottaa kantaa poikkeukselliseen juttuun

Yritykset katsovat olevansa oikeutettuja vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa on koronan vuoksi rajoitettu eri aikoina eri tavoin. Pohjolan mukaan sen epidemiakeskeytysturvaa ei ole tarkoitettu pandemian kaltaista tilannetta varten, jossa eduskunta ja valtioneuvosto joutuvat säätämään koko toimialaa ja laajoja alueita koskevia rajoituksia.

Asianajaja Mika Laapotti asianajotoimisto Magnussonista kertoo, että he edustavat jutussa 91:tä yritystä ympäri Suomen. Laapotin mukaan Pohjolaa vastaan on nostettu myös toinen kanneryhmä, jossa on mukana 23 yritystä. Molempien kanneryhmien jutut käsitellään käräjäoikeudessa yhdistettynä.