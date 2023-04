Pitääkö miehen tarjota ensitreffeillä? Lukijaraati uskoo aikojen muuttuneen: "Ei nykynainen oleta, että mies maksaa"

Näin raati vastasi

"Ei ole ongelma, jos mies ei maksa. MUTTA ongelma on se, että miehellä ei ole varaa maksaa. En itse lähtisi parisuhteeseen henkilön kanssa, joka ei osaa huolehtia taloudestaan. Aina on oltava varaa kahviin." – Nainen, 40, avioliitossa

"Vain treffikumppanisi tietää, miten hän suhtautuu siihen, jos et kahveja tarjoa. Joillekin se on edelleen turn off, jos mies ei tarjoa treffeillä, mutta ei kaikki sitä oleta. On oikeita ja vääriä tapoja ilmaista, että kumpikin voisi maksaa omat kahvinsa."

– Nainen, 40, sinkku