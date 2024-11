Pirkanmaa hamuaa miljoonasäästöjä – vanhusten päivätoimintaan suuri muutos

Päivätoimintaa on myönnetty tukipalveluna säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille, kun asiakkaan fyysinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt, asiakkaalla on oma motivaatio osallistua, asiakas kykenee toimimaan ryhmässä ja hyötyy ryhmätoiminnasta ja -kuntoutuksesta, hänellä ei ole yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta ja hänellä on avun tarve päivittäisissä toiminnoissa.