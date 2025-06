Pikajuoksulegenda vahvistaa: ura päättyy

Jamaikalainen pikajuoksutähti Shelly-Ann Fraser-Pryce lopettaa uransa tämän kauden jälkeen. Fraser-Pryce, 38, oli jo aiemmin kertonut suunitelmistaan, joiden mukaan tämä kausi jäisi hänen viimeisekseen.

Alun perin Fraser-Prycen oli määrä lopettaa jo viime vuonna. Pariisin olympialaisissa hän vetäytyi satasen välieristä loukkaantumisen vuoksi.

Fraser-Pryce kilpailee tulevana viikonloppuna viimeistä kertaa Jamaikan kansallisissa mestaruuskisoissa tavoitellessaan paikkaa syyskuun MM-kisoissa Tokiossa.

– Tämä on viimeinen kertani kansallisstadionilla. Tämä on yksi niistä hetkistä, joita odotan innolla, sillä minulla on vain voitettavaa eikä mitään menetettävää, Fraser-Pryce sanoi NBC:n mukaan yhteistyökumppaninsa Niken järjestämässä tilaisuudessa, jossa juhlistettiin hänen pian päättyvää uraansa.

– Kun astun torstaina radalle, kyse ei ole minusta. Kyse on teistä ja siitä rakkaudesta, tuesta, rohkaisusta, sinnikkyydestä, ylpeydestä, tarkoituksesta ja intohimosta, jonka olette minulle antaneet. Te olette inspiroineet minua.

Fraser-Pryce on juossut urallaan viisissä olympialaisissa ja voittanut niissä kaikkiaan kahdeksan mitalia (3–4–1). MM-edustuksia tilillä on kahdeksan ja MM-mitaleita 16 (10–5–1). Hänen yhteensä seitsemän olympia- ja MM-kultaansa naisten satasella on historian kovin lukema.

Fraser-Prycen ennätys sadalla metrillä on 10,60. Florence Griffith-Joynerin maailmanennätys vuodelta 1988 kirjataan 10,49. Viimeisten 37 vuoden aikana Fraser-Pryceä kovempaa on juossut vain hänen maannaisensa Elaine Thompson-Herah, jonka ennätys on 10,54 vuodelta 2021.