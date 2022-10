Piikikäs Ott Tänak sanoi suoraan mielipiteensä: "Tämä ei voi olla enää huonoa tuuria"

Katalonian MM-rallin avauspäivä oli Tänakin kannalta mollivoittoinen, sillä virolaistähti kärsi jälleen hybridiyksikön ongelmista useilla pätkillä. Tänak on rallissa perjantain jälkeen neljäntenä.

– Tämä nimenomainen ongelma ei välttämättä ole täysin tallin (vaikutusmahdollisuuksien) ulkopuolella. En täysin tiedä, miksi näin käy (toistuvasti), siihen on oltava joku syy, Tänak jatkoi.

– Voi perustellusti sanoa, että se on melkoinen sattuma, että tämä aina tapahtuu Ottin autossa ja kaksi kertaa tänään, mutta meille ongelman syy on yhä epäselvä. Puhuin juuri (hybridivalmistaja) Compact Dynamicsin kaverien kanssa – ei ole oikein selvää, miksi näin tapahtuu tai miksi se tapahtuu aina Ottille, Moncet totesi.

– Vaikuttaa siltä, että kaikki on kunnossa meidän puoleltamme, mutta en halua sanoa varmaksi mitään ennen kuin saamme täydellisen analyysin. Katsotaan sitten, Moncet jatkoi.

Tänakin ja Hyundain välinen yhteistyö on vaikuttanut tällä kaudella kitkaiselta. Virolaiskuskin ensi kauden osoite ei ole vielä selvillä, ja on mahdollista, että hän on siirtymässä toisen tallin riveihin.