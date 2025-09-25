Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna aloittaa muutosneuvottelut.
Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut. Pihlajalinna kertoo suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista vastauksena liiketoiminnan muutokseen.
Arvion mukaan suunnitellut muutokset voisivat johtaa enintään 90 työtehtävän vähenemiseen ja enintään 120 työtehtävän olennaiseen muutokseen.
Pelkästään terveydenhuollon kliinistä työtä tekevien lääkäreiden ja hoitajien tehtävät eivät Pihlajalinnan tiedotteen mukaan pääty.
Pihlajalinnassa on noin 6 500 työntekijää.