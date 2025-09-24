Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen kertoo, että kyse on päällekkäisten toimintojen tarkastelusta.
Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut medialiiketoimintayhtiöissään I-Mediat Oy:ssa ja Kaleva365 Oy:ssa. Asiasta kertoo Kaleva.
Neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja kestävät kolme viikkoa.
Yhtiöiden on tarkoitus muodostaa yksi yhteinen medialiiketoiminnan organisaatio.
Muutosneuvotteluiden kohteena on yritys- ja kuluttajapalvelut kummastakin yhtiöstä sekä I-Mediat Oy:n Liiketoiminnan tuki ja kehitys -yksikkö.
Toimitusten osalta neuvottelut koskevat lehtien taittajia.
Alustavan suunnitelman mukaan neuvottelujen myötä voidaan vähentää enintään 26 työntekijää ja 19 työntekijän työsopimuksen olennainen ehto voi muuttua yksipuolisesti.
Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen kertoo, että kyse on päällekkäisten toimintojen tarkastelusta.
Vähennystarpeet eivät Laakkosen mukaan kohdistu toimituksiin, vaikka neuvottelut koskevat taittoa tekeviä henkilöitä.
– Tarkoitus on neuvottelujen aikana sopia mallista, jolla lehdet jatkossa taitetaan, Laakkonen sanoo.
I-Mediat Oy siirtyi toukokuussa Kaleva365 Oy:n omistukseen ja osaksi Kaleva Media -konsernia. Yhtiöissä työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä.