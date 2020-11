Tilaisuus voidaan pitää, jos turvallisuudesta voidaan varmistua

Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä koronan kiihtymisvaiheessa. Alueen koronakoordinaatioryhmä on arvioinut, että etenkin osassa alueen kunnista tautitilanne on ollut huolestuttava. Tilanne on nyt kehittymässä parempaan suuntaan.