Pierce Brosnan käveli kielletyllä alueella kansallispuistossa – joutuu nyt oikeuden eteen

Brosnan käveli 1. marraskuuta kielletyllä alueella Mammoth Terracesissa Yellowstonen pohjoisosassa lähellä Wyomingin ja Montanan rajaa. Hänen on määrä saapua 23. tammikuuta pakolliseen oikeudenistuntoon.

Yellowstone on maailman vanhin kansallispuisto, ja Mammoth Terraces on luonnonkaunis paikka, jossa mineraalipitoiset kuumat lähteet pulppuavat kukkulan rinteestä. Ne ovat vain osa puiston sadoista lämpökohteista, jotka vaihtelevat suihkuavista geysireistä mutapatoihin, joiden vesi on kiehumispisteessä tai lähellä sitä