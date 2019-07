Pienpanimoita on jo yli sata! Tapasimme hurjaa vauhtia kasvaneen alan yrittäjiä söpöksi luonnehditussa tapahtumassa: "Jonkinlainen huippu on nyt saavutettu"

Pienpanimoiden määrä ylitti sadan rajapyykin viime vuonna. Ala on suosittu, ja kilpailu kauppojen hyllyille pääsystä käy kovana.

– Jonkinlainen huippu on nyt saavutettu. Saattaa tulla jopa hieman karsintaa toisesta päästä, Tuomo Holm Mathildedalin Kyläpanimosta sanoo.

Olutfestareita on isoja ja pieniä

MTV Uutiset Live vieraili viime viikonloppuna Salon Mathildedalin kylällä järjestetyillä Beer Camp -olutfestivaaleilla. Fiskarsin Panimon ja Mathildedalin Kyläpanimon yhdessä juhla tapahtuma on yksi monista alati lisääntyneistä pienpanimotapahtumista.

– Nykyään on isoja panimofestareita, joissa on hurlumhei ja sitten on tällaisia pieniä ja söpöjä festareita, Fiskarsin Panimon Jari Leinonen toteaa.