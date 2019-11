"Pieni, pörröinen yksisarvinen" sulattaa sydämiä USA:ssa – pienellä hylätyllä koiranpennulla kasvaa häntä keskellä otsaa

Pennun pelastajien huomio kiinnittyi kuitenkin hieman erikoisempaan seikkaan; noin 10 viikon ikäisellä pennulla kasvaa silmien välissä häntä. Pennulla on myös häntä sen normaalilla paikalla.

Missourilainen erikoistukea tarvitsevien koirien suojeluyhdistys Mac’s Mission on nimennyt pennun nimellä "Narwal the Little Furry Unicorn". Narwal tarkoittaa sarvivalasta, joka tunnetaan suuresta syöksyhampaastaan. Nimen loppuosa tarkoittaa vapaasti suomennettuna "pientä pörröistä yksisarvista".