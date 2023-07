Utajärven ampumisesta epäilty vangittiin – uhri meni ampujan kotiin haastaakseen riitaa

– Epäilty ja uhri ovat olleet tekemisissä jo aiemmin ennen ampumista. He asuvat saman tien varressa lähellä toisiaan. Vangittu on sukua uhrin ex-vaimolle. Uhrilla ja vangitulla on vireillä esitutkinta, jossa uhria syytetään väkivallalla uhkaamisella.