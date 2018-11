Pidätetty autopomo viruu japanilaisessa vankilassa hyvin karuissa oloissa: "Ei mikään hotelli"

Vakavista talousrikoksista epäiltyä Carlos Ghosnia pidetään tällä hetkellä tutkintavankeudessa tokiolaisessa vankilassa, joka on tunnettu karuista oloistaan ja ankarasta kuristaan.

Ghosnin alle viiden neliömetrin kokoinen selli on kaukana luksuslukaaleista, joihin hän on tottunut. Vankilassa vierailleen Reutersin toimittajan mukaan kylmässä sellissä on ainoastaan sänky, wc-istuin ja kaislamatto. Televisioista tai radioista ei kannata edes haaveilla, eikä vangeilla ole pääsyä myöskään internetiin.