Supernanny-perhe eli kuvausten jälkeen seesteistä ajanjaksoa, kunnes alkoi vaikeampi vaihe – näin heillä menee nyt

Supernanny Suomi -perheen äiti Pälvi kertoo perheensä nykykuulumisista sekä heidän elämässään tapahtuneista muutoksista nyt, kun kuvauksista on vierähtänyt puolitoista vuotta.

Supernanny Suomi -ohjelman uudessa, torstaina 3. huhtikuuta esitetyssä jaksossa tutustuttiin nelihenkiseen perheeseen, johon kuuluvat vanhemmat Pälvi ja Daniel sekä lapset Santos ja Lucas.

Jaksossa kerrotaan, että poikien riidat sekä pelikoneet ovat saaneet vanhempien hermot kiristymään. Pienikin asia voi saada lasten toimesta suuret mittasuhteet, jolloin tavarat saattavat lennellä ja nyrkit viuhua.

Santoksen voimakkaalle reagoinnille on löytynyt neurologinen selitys, ADHD. Pojan diagnoosi oli jakson kuvausten aikaan hyvin tuore, ja perhe toivoi pääsevänsä sen kanssa sinuiksi ennen kuin Santos aloittaa koulutaipaleensa.

Jakson alussa Pälvi ja Daniel kertovat, että heidän perheessään kaivataan ulkopuolisen tekemiä sääntöjä. Supernanny Pia Penttala tarttui tuumasta toimeen ja laati perheelle uudet säännöt. Perheessä esimerkiksi otettiin käyttöön puhelinlaatikko, jonka avulla pyrittiin rajoittamaan kaikkien ruutuaikaa ja lisäämään perheen yhteistä aikaa.

Pia Penttala laati Pälvin, Danielin, Santoksen ja Lucaksen perheelle uudet säännöt.

Supernanny Suomi -jakson kuvauksista on kulunut nyt noin puolitoista vuotta aikaa. Pälvi kertoo MTV Uutisille, että heidän perheelleen kuuluu nykyään paljon parempaa kuin aiemmin.

Pälvin mukaan perhe eli kuvausten jälkeen pitkään seesteisempää ajanjaksoa ja pyrki noudattamaan Penttalan heille laatimia sääntöjä. Seesteistä ajanjaksoa seurasi kuitenkin vaikea vaihe.

– Kuvausten aikaan Santoksella oli jo lääkkeet, mutta aloitimme lääkityksen vasta, kun koulu oli alkanut. Meni pitkään aika hyvin, mutta muutamat lääkkeet aiheuttivat sen, että meillä meni kotona touhu ihan höpöksi. Säännötkin jäivät sivuraiteille. Viime vuonna oli tosi vaikeaa, Pälvi kertaa.

Pia Penttalan säännöillä pyrittiin muun muassa rajoittamaan koko perheen ruutuaikaa.

Loppuvuoden puolella tilanne alkoi kuitenkin helpottaa, kun Santoksen lääkitystä vaihdettiin. Perheen elämässä on eletty rauhallisempaa vaihetta joulukuun alusta saakka.

– Olemme pystyneet tuomaan sääntöjä uudelleen elämäämme. Ne ovat välillä olleet vähän taka-alalla, mutta nyt Santos on itse aktivoinut kännykkäkiellon meille kaikille. (Ruutuajan vähentäminen) on edelleen tosi hankalaa meille kaikille, mutta Santos on ottanut poliisiroolin sen suhteen, ja saa ottaakin, Pälvi kertoo.

Vaikka osa Penttalan laatimista säännöistä on välillä ollut taka-alalla, on perheen yhteisestä ajasta kuitenkin pidetty kiinni.

– Yhteinen aika on kulkenut koko ajan mukana, kuten myös ennakoitu tekeminen. Niitä on kuitenkin välillä ollut vaikeaa toteuttaa, kun meillä oli Danielin kanssa kotona läpsystä vaihto käytännössä joka päivä. Sekin aiheutti sen, että viime vuosi oli niin kauhean raskas, Pälvi sanoo.

"Meillä on oikeasti aikaa olla perheenä yhdessä"

Perheen arjessa on tapahtunut muutoksia Supernanny-kuvausten jälkeen.

Santos on aloittanut koulun ja käy nyt toista luokkaa, jonka lisäksi hän käy toimintaterapiassa. Pälvin mukaan Santoksella on ymmärtäväinen opettaja, joka on kartalla erityislapsen tarpeista ja toiveista.

– Santos on innostunut koulunkäynnistä, hän tykkää käydä koulussa. Hän on kokeillut erilaisia harrastuksia ja pitää jalkapallosta. Viikoittaiset treenit olivat vähän liikaa, mutta hän tykkää pelata omaksi ilokseen. Videopelit ovat edelleen kova sana ja hän haaveilee tubettajan urasta, Pälvi kertoo.

Perheen kuopus Lucas puolestaan aloittaa syksyllä esikoulun.

– Lucas on kaikkien kaveri ja peruspositiivinen koko ajan. Hän on menevä ja innostuu oikeastaan kaikesta mitä ehdotetaan. Hän tykkää hirveästi junista, ja olemme käyneetkin junamatkoilla, Pälvi kertoo.

Kuvassa vasemmalta oikealle Santos, Lucas ja Pälvi.

Perheen isä Daniel aloitti kuvausten jälkeen opinnot, joita hän tällä hetkellä viimeistelee. Hän aloitti myös työt kokkina ja on sittemmin edennyt työpaikallaan ylempään asemaan.

Myös Pälvin työssä on tapahtunut muutoksia. Hän tekee edelleen kolmivuorotyötä, mutta on vähentänyt työtuntejaan sekä yövuoroja. Nykyisin hän tekee maksimissaan kaksi yövuoroa kuukaudessa.

– Nyt tiedän, missä rajani menee, ja sen enempää en yövuoroja tee. Työtuntien vähentäminen on antanut minulle enemmän vapaapäiviä, jolloin minulla on enemmän aikaa olla kotona. Se näkyy pojissa, Pälvi kertoo.

– Daniel tekee pääsääntöisesti aamuvuoroa ja on viikonloput vapaalla, ja minulla on vähemmän työtunteja. Enää ei ole niin, että joku on koko ajan menossa, vaan meillä on oikeasti aikaa olla perheenä yhdessä, hän jatkaa.

Pälvin mukaan Supernanny-kuvaukset olivat kiva kokemus koko heidän perheelleen.

Vaikka Supernanny-kuvaukset tuntuivat aluksi jännittäviltä, olivat ne Pälvin mukaan kiva kokemus koko perheelle. Pälvi kokee, että perhe sai supernannyn vierailusta sen, mitä kaipasi.

– Toki asiat ovat hieman muuttuneet siitä, osa ongelmista on poistunut ja uusia on tullut tilalle, mutta runko, joka silloin luotiin, on olemassa. Meillä on säännöt, jotka Pia teki meille, ja niihin on ollut helppoa palata, kun joku muu on ne tehnyt, Pälvi sanoo.

– Olin jo kaksi vuotta ennen kuvauksia sanonut vähän kuin puolivitsillä, että kyllä meidän pitää Pia tänne pyytää käymään. Tässä yhdistyivät minun ja perheemme tarpeet. Kuvauksista on lämpimät muistot, hän toteaa.