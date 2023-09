Pia Penttala ja Marko Keränen ovat keksineet toisilleen hulvattomat lempinimet: "Kiva puhutella häntä niin"

– Tunsin paikka paikoin, että Piper oli kanssani samassa esityksessä, eikä ollut semmoinen hedelmäpelisilmä, vaan me oltiin hetkittäin jo yhdessä. Niin sehän on suunta eteenpäin silloin, Keränen pohti.

Kehitettävää Penttalalla olisi vielä jalkatyöskentelyssä sekä hänen ylälinjan asennoissaan. Niistä huomauttivat tuomaritkin sunnuntaina, mutta Penttalan mukaan asiasta on keskusteltu myös Keräsen kanssa harjoitussaleilla.

Keränen ja Penttala korostavat, että harjoitusten lomassa heillä on keskenään äärimmäisen hauskaa. Siitä kielivätkin myös lempinimet, jotka he ovat toisilleen keksineet: Penttala on Piper, Keränen puolestaan Maestro. Keränen kertoo olevansa ihminen, joka keksii kaikille "diggailemilleen persoonille" lempinimet.