Pia Nykänen muistelee häitänsä: "Päivä oli täynnä iloa, naurua ja paljon rakkautta"

Pia Nykänen on viime päivät muistellut parin häitä, joista tuli 26.7. kuluneeksi yhdeksän vuotta.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Pia kertoi MTV Uutisille viime joulukuussa, että kotona on vielä hääkuvat muistona Matista, mutta muuten hän on lahjoittanut mäkilegendan tavaroita pois. Vuosien aikana suurin suru on helpottanut, eikä hän näe Matista enää unia.