Petteri Sihvoselta kova väite Leijonien olympiakullan jälkeen – "Maailman paras jääkiekkomaa"

Suomi on nyt kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n miesten maailmanrankingin ykkösmaa. Suomi nappasi kärkipaikan itselleen, kun Leijonat voitti kultaa Pekingin talviolympialaisissa. MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntijan Petteri Sihvosen mukaan Suomi on maailman paras jääkiekkomaa. Sihvonen kehuu erityisesti sitä, miten Suomeen on luotu oma tyyli ja identiteetti.