Petteri Orpo sai viestin henkilökohtaista-palstalla: "Ne kirjoitti sun to do -listalle meille ikäviä juttuja"

Palkansaajakeskusjärjestö SAK on vaihtanut viestinnässään uudelle vaihteelle. SAK on julkaissut sunnuntain Turun Sanomissa mainoksen, jossa puhutellaan selvästikin pääministeri Petteri Orpoa (kok.). Orpo on turkulainen.



Puhekielinen ilmoitus jäljittelee henkilökohtaista-palstan tyyliä. Otsikkona on: Petteri, olisko meidän aika jo sopia?



SAK vastustaa lukuisia hallituksen työelämään kaavailemia muutoksia ja sosiaalietuuksien leikkauksia. Talven aikana SAK:n jäsenliitot ovat lakkoilleet lukuisia kertoja protestina hallituksen hankkeille, ja seuraavien lakkojen on määrä alkaa sunnuntain vaihtuessa maanantaiksi.



Lakko esimerkiksi pysäyttänee satamien tavaraliikenteen kahdeksi viikoksi ja iskee joihinkin isoihin teollisuusyrityksiin.

Turun Sanomien ilmoituksen alussa haetaan yhteisymmärrystä.





– Tiedän, että oot huolissasi työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon kehityksestä. Luulen, että sä puolestasi ymmärrät mun huolen työelämäheikennyksien ja sosiaaliturvan leikkauksien vaikutuksista tavallisten ihmisten elämään, kirjoitus alkaa.

Teksti kuitenkin jatkuu provosoivampana.

– Oon kuullut, ettei Jyri, Juho ja Mikael halua meidän pääsevän sopuun. Mut ei anneta niiden määräillä, kirjoitetaan viitaten mitä ilmeisimmin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaan Jyri Häkämieheen, Keskuskauppakamarin toimitusjohtajaan Juho Romakkaniemeen ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtajaan Mikael Pentikäiseen.



Tekstissä esitetään, että hallitusohjelman tavoitteet on saatu näiltä tahoilta.



– Ne kirjoitti sun to do -listalle meille ikäviä juttuja, joilla ei oo vaikutusta työllisyyteen tai julkiseen talouteen. Eiks ne voisi jättää tekemättä? Ja löydettäiskö me pehmennystä muihinkin työntekijöiden kannalta ankariin toimiin?

Tekstissä myös kysytään, eikö muihinkin työntekijöiden kannalta ankariin toimiin voisi löytyä pehmennystä.



– Sellaisten eteen olen valmis tulemaan vastaan reippaasti yli puolen välin. Oikeesti.



Allekirjoituksena on "ystäväsi Jarkko". SAK:n puheenjohtaja on Jarkko Eloranta.



Turun Sanomien ilmoituksesta kirjoitti aiemmin Iltalehti.



SAK on julkaissut saman tekstin sisältävän kuvan tilillään viestipalvelu X:ssä.