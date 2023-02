Petteri Järvinen: Metalta tuskin apua Lintilän WhatsApp-sotkuun

– En oikein tiedä, millä rikosepäilyllä tässä lähdettäisiin liikkeelle, kun ei tässä mitään vakavaa ole tapahtunut. Jos meemikuvan julkaisu henkilön tietämättä on rikos lainkaan. Tuskin niitä tunnistetietoja vielä sillä perusteella saa, Järvinen sanoi STT:lle.

– Nyt herää kysymys, miten joku on päässyt tekemään rinnakkaiskäytön ministerin puhelimelle? Sehän on ihan vakio-ominaisuus, mutta miten voi olla, että ministeri ei itse tiedä, että hänen puhelintaan joku toinen seuraa ja pystyy jopa viestittelemään, Järvinen kummasteli.

Rinnakkaiskäyttö voi toimia pitkään, kun se kerran on perustettu. Lisäksi Whatsapp-tilillä voi olla rinnakkaiskäyttö useammalla tietokoneella.

Toisaalta avustajan luulisi avustavan ministeriään ja ilmoittautuvan itse, jos hän on rinnakkaiskäytön tehnyt, Järvinen pohti.

– Se on kyllä vakava asia, jos ministerin puhelimelle on joku mennyt, eikä ministeri muista eikä tiedä, eikä henkilö itse ilmoittaudu. Siinä on kyllä aidosti selvitettävä asia.