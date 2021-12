Petri Kaijansinkko, 54, ahdisteli alaikäistä pelaajaansa – pyytää anteeksi, nykyinen seura tukee valmentajaansa

Naisten Superpesiksessä jyväskyläläistä Kirittäriä valmentava Petri Kaijansinkko myöntää seuransa verkkosivuilla, että on menneisyydessään syyllistynyt epäasialliseen käytökseen ja alaikäisen pelaajan seksuaalisen häirintään.

Tapauksesta on kirjoitettu aiemmin Urheilulehdessä ja Ylen verkkosivuilla ilman nimiä, mutta Kaijansinkko halusi nykyisen seuransa tiedotteen mukaan tuoda asian nyt itse julki.

– Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut. Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji, Kaijansinkko sanoo .

Vuosien takainen tapahtuma on tiedotteen mukaan sovittu viestejä saaneen pelaajan kanssa. Kirittärissä Kaijansinkko on seuran mukaan työskennellyt ilman ongelmia. Seura korostaa, ettei se hyväksy seksuaalista häirintää missään muodossa.

– Päinvastoin, valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt Kirittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus, Virkkunen sanoo.