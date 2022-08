Pete Parkkonen selvittelee edelleen, minkälainen ihminen matkalta palasi: "Ei ollutkaan nopea keissi"

– Nyt, kun on katsonut jaksoja ja palannut viime syksyyn, niin huomasin sanovani, että sinne tuli lähdettyä ja palattua eri ihmisenä. Mutta se ei ollutkaan nopea keissi. Siellä sai paljon aikaa itsensä kanssa. Jos saisi 10 prosenttia sitä keskittymiskykyä, mikä siellä oli, niin se olisi jo paljon, Parkkonen mietiskeli MTV Uutisille Atlantin yli -ohjelman mediatilaisuudessa 17. elokuuta.

Parkkosen kesä on ollut valtavan kiireinen, joten kaikista pienimmistäkin mahdollisista hetkistä on täytynyt nauttia.

– Ei ole ehtinyt juuri lomia pidellä. On ollut toki hieno asia, että on päässyt keikoille. Iltakävelyistä ja saunomishetkistä on tullut nautittua, Parkkonen kertoi.