Pesukone laulamaan huomenna! Pörssisähkön hinta miinuksella lähes koko päivän

Halvimmillaan sähkö on päivällä kello yhdestä kolmeen. Tuolloin verollinen hinta putoaa –1,5 senttiin kilowattitunnilta.

Koko päivän keskihinta on –0,26 senttiä kilowattitunnilta. Kalleinta sähkö on huomenna iltakahdeksasta eteenpäin, mutta tuolloinkin kilowattitunnin hinta on alle 0,4 senttiä.