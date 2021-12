Pessimismiä vai pyrkimys parempaan? Australiaan rakennetaan tuhoutumaton "lopun aikojen laite" – tallentaa planeettamme kuoleman

Erikoisessa ilmastoprotektissa rakennetaan tuhoutumattoman katastrofitallennin, joka tallentaa planeettamme kuoleman. Omalaatuisesta projektista uutisoi Live Science sivuillaan. Projektin tarkoitus on kiinnittää ihmisten huomiota ilmastonmuutokseen konkreettisella tavalla.

Itse tallennin on bussin pituinen ja se on suojakoteloitu "tuhoutumattomaksi" luonnehdittuun, 7,5 senttimetriä paksuun teräskuoreen. Laitteessa on kovalevyjä, jotka tallentavat maapallon ja ilmaston tilaan liittyvää tietoa. Tallennettaviin tietoihin lukeutuvat mm. mittaustiedot meristä, maiden käytöstä, energiankulutuksesta ja väestönkasvusta. Laite kerää sisuksiinsa myös esimerkiksi uutisia ja sosiaalisen median päivityksiä sekä tietoa maiden johtajien välisistä ilmastokokouksista.