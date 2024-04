Perustuslakivaliokunta kokoontuu tänään puimaan lakkolakeja

Valiokunta kuuli kiirastorstaina muun muassa lainoppineiden arvioita lainsäädännöstä. Tänään asialistalla on päättää asiantuntijakuulemisten jatkamisesta tai lopettamisesta sekä käydä valmistava keskustelu.

Opposition mielestä on poikkeuksellista, että valiokuntia on kutsuttu koolle pääsiäisenä. STT:n tietojen mukaan opposition piirissä on epäilty, että lakkolakeja kiirehdittäisiin tarkoituksella, jotta ne saataisiin nopeammin voimaan.