Perussuomalaisten sisältä hätähuuto: "Jos jatkamme nykyisellä linjalla, tuhoamme puolueemme perustan"

Perussuomalaisten kenttä kuhisee kuntavaalitappion sekä ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoaikeiden takia.

Puolueen ammattiyhdistysaktiivien puolueosasto Peruspuurtajat ry julkaisi lauantaina tiedotteen, jossa se vaatii hallitusta perumaan aikeensa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta. Se olisi hyökkäys suomalaisen työntekijän asemaa vastaan, yhdistys linjaa.

Peruspuurtajien puheenjohtaja Ari Perämaan allekirjoittamassa tiedotteessa korostetaan, että ammattiyhdistysliike puolustaa työntekijöiden oikeutta reiluun palkkaan, toimeentuloon ja kunnollisiin työehtoihin.

– Työehtosopimustoiminta on keskeinen tapa varmistaa nämä asiat koko palkansaajakentälle – ei vain liittojen jäsenille, vaan myös järjestäytymättömille työntekijöille. Verovähennysoikeus on konkreettinen tapa tukea tätä toimintaa. Sen poistaminen heikentäisi yleissitovuutta ja vaarantaisi työehdot matalapalkka-aloilla. Vaarana on tällöin myös maahanmuuttajatyövoiman entistä vakavampi hyödyntäminen työehtojen heikentämiseksi, Peruspuurtajat kirjoittaa.

Perämaa muistuttaa, että perussuomalaisten äänestäjissä on satojatuhansia duunareita, joista suuri osa kuuluu ammattiliittoihin. Kuntavaalien romahdus, kannatuksen lähes puolittuminen 7,6 prosenttiin kertoo, ettei kentän ääntä ole kuultu.

– Hinnat nousevat, sosiaaliturvaa leikataan, työttömyys kasvaa. Tässä tilanteessa duunarin viimeinen turva on ammattiyhdistysliike. Siksi sen asemaa ei saa horjuttaa.

– Jos puolueemme lähtee jälleen Kokoomuksen ja elinkeinoelämän linjalle heikentämään ammattiyhdistysliikettä, puolue menettää yhteytensä omaan kenttäänsä – tavallisiin työntekijöihin, Perämaa jatkaa.

Perämaan mukaan perussuomalaisten on palattava kokoomuksen tukipuolueesta puolustamaan tavallisia työntekijöitä. Tällaisena puolueena Perämaa piti perussuomalaisia ennen kuin puolue lähti Petteri Orpon hallitukseen vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Perämaan mukaan hallitus toteuttaa nyt politiikkaa, joka hyödyttää vain elinkeinoelämän ja suurituloisten intressejä. Heitä ei Perämaan mukaan löydy ps-äänestäjistä.

– Jos jatkamme nykyisellä linjalla, tuhoamme puolueemme perustan. Kunta- ja aluevaalitulos oli tästä myrskyvaroitus.