Perussuomalaisten Riikka Purra Marinin bilevideosta – "En voinut uskoa mitä näin"

– Täytyy myöntää, että olin aluksi sanaton, kun en voinut uskoa sitä mitä näin. Tietysti juhliminen ja tanssiminen on sallittua myös pääministerille, mutta näkisin, että Marinilla on nyt harkintakyky pettänyt.

Purran mukaan myös pääministerin uskottavuus on kärsinyt.

– Emme tietenkään tiedä vielä, mitä juhlissa on varsinaisesti tapahtunut, mutta median ja sosiaaliseen mediaan vuodettujen tietojen mukaan kyseessä on ollut ainakin hyvin kostea ilta.

"Marinin kannattaisi käydä huumetestissä"

Purran mielestä Marinin olisi kannattavaa käydä huumetestistässä, sillä keskusteluun on noussut epäilyksiä huumeidenkäytöstä juhlissa.

– Ongelmaa ei voi pelkistää siihen, että onko juhlissa käytetty huumeita vai ei. Tämä on paljon laajempi asia. Tietenkin se on hurjan ikävää poliitikkojen ja valtioneuvoston ja eduskunnan luottamukselle, mikäli ihmisiä pitää passittaa huumeseulaan tai puhallutukseen, mutta tällaista tämä nyt on.