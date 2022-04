Perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, miksi Ukrainan turvapaikanhakijat ovat tervetulleita – "Hyvin erilaista suojelua"

Selonteko on hyvin laaja ja se koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi myös Suomen taloutta ja huoltovarmuutta. Riikka Purran mielestä koko prosessi on tällä hetkellä hyvin sekava.

– Ulkoasianvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat todennäköisesti ne oleellisimmat, eritysiesti Nato-osuuden kannalta. Selonteko on hyvinkin laaja, enkä tiedä sitäkään keskeytetäänkö muu työ eduskunnassa sen käsittelyn ajaksi. Oma valiokunta hallintovaliokunta on täystyöllistetty tälläkin hetkellä, Purra toteaa MTV Uutisextrassa.

Ukrainalaiset turvapaikanhakijat tervetulleita

– Tällä hetkellä käydään sotaa Euroopassa, meidän omassa maanosassamme ja Suomi on Ukrainan lähialue. Ei aivan naapurissa mutta ei kovin kaukana. On aivan luonnollista, että maasta pakenevia naisia myös me pyrimme auttamaan. Ukrainalaiset saavat tilapäistä suojelua. Tämä tarkoittaa, että oleskelulupa ja suojelu on rajallinen.